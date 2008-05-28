Тема: Что следует понимать под дхармо-частицами ?

Слово дхарма происходит от глагольного корня, который означает держать (нести, утверждать, поддерживать, удерживать и т.д.).Соответственно:1) элементы существования (вообще) являются дхармами, будучи носителями (держателями) двучленной сущности:— особенной (свалакшана) . начиная с элемента материи, которая есть непроницаемость (рупана) и до элемента Всеведения — прямого восприятия всех элементов существования (в единый момент), и— всеобщей, такой как непостоянство — (сущность) всех (активных) элементов феноменального мира, феноменальной реальности — свойство всех элементов, находящихся под влиянием оскверняющих агентов, [такой как ] несубстанциональность — всех (отдельных) элементов вообще, и покой — каждого вида нирваны;2) (умственные явления), соответствующие интеллектуальной способности, являются дхармами, будучи носителями их особенной сущности, с одной стороны, и будучи воспринимаемыми интеллектом — с другой;3) жизнь есть дхарма, так как она поддерживает телеснос существование и единообразие вида;4) учение сутр и т.д., как говорит "Вьякхьякжти", (есть дхарма), так как оно является носителем истины и неоспоримого смысла;5) (качество) постоянного становления есть дхарма, так как является опорой постоянного возникновения;6) (религиозный обет) — то есть он держится лицом, которое совершает действия религиозного обряда;7) мирской закон (или обычай) — так как утверждает привычки страны или расы.[8), 9), 10) ] путь, нирвана и добродетель — все они являются дхармами, так как удерживают от (нравственного) падения.(Следует различать): 1) удержание от падения в плохие рождения и 2) удержание от падения в сансару.1) "Уданаварга" говорит:"В этом мире и вне его те, кто практикуют дхарму, спят спокойно".Здесь слово дхарма означает практику десяти добродетелей или (стадий) мистического поглощения (дхыша) и (четырех видов) созерцания, которая переносит в нематериальную сферу тех, кто обладает верой в закон воздаяния и придерживается правильной точки зрения относительно этого мира. Такая практика есть дхарма, так как она удерживает от падения в плохие рождения. Этот (вид дхармы) можно найти также в некоторых иноверческих системах.2) То, что сохраняет от падения в существование перерождений, есть нирвана, "высший идеал тех, кто нашел прибежище в Учении Будды и стал бесстрастным" , и путь, посредством которого она достигается, с его подготовительными стадиямиМахаянская нирвана, Путь и Учение (являются) дхармами, удерживающими от падения в Малую Колесницу. Высокое знание относительности , любовь и великое сочувствие , и т.д., взятые вместе, предохраняют от падения в сансару и (эгоистическую, хинаянскую) нирвану . Особая этимология (санскритского термина)— применяется к буддизму.Слово— высокий — может быть взято для обозначения Высшего Будды; Учение (дхарма), которому учит Он, есть саддхарма — Учение Высшего.Иначеможет иметь смысл "того, что является наивысшим", Учение, так как является таковым, есть саддхарма — Высшее Учение.Третий способ —может обозначать добродетельную личность). Учение в качестве его заповедей должно соблюдаться такой личностью, как, например: четыре великих обета монаха