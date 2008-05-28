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Тема: Что следует понимать под дхармо-частицами ?

  1. 28.05.2008, 20:25 #1
    Семён Художник
    Семён Художник вне форума
    Участник
    Регистрация
    28.05.2008
    Традиция
    нет
    Сообщений
    113

    Что следует понимать под дхармо-частицами ?

    Добрый день.
    Сейчас я пытаюсь понять "Алмазную сутру".
    http://www.theosophy.ru/sutra/prajnpar.htm
    Читая её я натолкнулся на понятие "дхармо-частицы"
    Не могли бы вы мне подсказать каким образом следует понять что понимается под "дхармо-частицами" в Алмазной Сутре ?
    Спасибо
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  2. 28.05.2008, 20:35 #2
    Буль
    Буль вне форума
    Участник
    Регистрация
    11.05.2002
    Традиция
    Ваджраяна
    Сообщений
    9,380
    Вот здесь никаких "дхармо-частиц" нет...
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  3. 28.05.2008, 20:48 #3
    Alex
    Alex вне форума
    Основной участник Аватар для Alex
    Регистрация
    18.03.2003
    Традиция
    Ньингма (Дуджом Терсар)
    Сообщений
    3,811
    Это Андросов так переводит
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  4. 28.05.2008, 20:52 #4
    Семён Художник
    Семён Художник вне форума
    Участник
    Регистрация
    28.05.2008
    Традиция
    нет
    Сообщений
    113
    Спасибо.
    В том варианте перевода, который Вы мне привели в примечаниях даётся следующее пояснение:

    "Слово дхарма со строчной буквы передает центральное понятие буддийской философской психологии — понятие элементарного психофизического состояния. "

    Просто в переводе, который Вы мне посоветовали, не говорится о дхармо-частицах, а вводится понятие дхарма, без дополнения "частица".

    Я прекрасно понимаю, что в ходе обсуждения в форуме врядле найдётся возможность раскрыть полное понимание понятию дхарма.

    В таком случае мне было бы интересно почитать о смысле этого понятия и самому прийти к пониманию того, зачем это понятие было введено в рассмотрение.

    Не могли бы Вы посоветовать мне книгу, разъясняющую кто и зачем вводил в рассмотрение понятия дхарма и что под этим понятием следует понимать?
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  5. 29.05.2008, 07:40 #5
    Alex
    Alex вне форума
    Основной участник Аватар для Alex
    Регистрация
    18.03.2003
    Традиция
    Ньингма (Дуджом Терсар)
    Сообщений
    3,811
    Если в двух словах - дхарма - это мельчайший элемент ("атом") психического опыта.
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  6. 29.05.2008, 08:44 #6
    Good
    Good вне форума
    Участник
    Регистрация
    13.01.2005
    Традиция
    дзэн
    Сообщений
    1,194
    Записей в блоге
    1
    Вот уже обсуждалось http://board.buddhist.ru/archive/index.php/t-1652.html

    Ещё можно посмотреть работу Щербатского Ф.И. "Центральная Концепция Буддизма И Значение Термина "Дхарма" http://psylib.org.ua/books/shchb01/index.htm, или вот
    http://psylib.ukrweb.net/books/_psyzip/shchb01.zip
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  7. 29.05.2008, 10:44 #7
    Семён Художник
    Семён Художник вне форума
    Участник
    Регистрация
    28.05.2008
    Традиция
    нет
    Сообщений
    113
    Спасибо большое за указание на предыдущее обсуждение и литературу.

    Обсуждение я уже прочитал, книгу еще нет.

    Но пока у меня возник такой вопрос:

    Если дхарма это элемент моего психического опыта, то кто и как выделяет дхармы моего психического опыта ?
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  8. 29.05.2008, 11:02 #8
    Alex
    Alex вне форума
    Основной участник Аватар для Alex
    Регистрация
    18.03.2003
    Традиция
    Ньингма (Дуджом Терсар)
    Сообщений
    3,811
    Вы сами и выделяете. "Дхарма" - это не "атом" в "физическом" смысле, а, скорее, классификационная единица, вводимая для удобного понимания и анализа процесса восприятия. Если более заумно, дхарма - не онтологическая, а эпистемологическая категория. Вот.
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  9. 29.05.2008, 11:58 #9
    Семён Художник
    Семён Художник вне форума
    Участник
    Регистрация
    28.05.2008
    Традиция
    нет
    Сообщений
    113
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Вы сами и выделяете.
    Я не имею понятия о дхармах.
    Каким образом я могу выделять то, о чём я не имею понятия ?
    Можно ли как-то научиться выделять дхармы ?
    Умеете ли Вы выделять дхармы в своём психическом опыте ?
    Если умеете, то можете ли Вы передать словами пример какой-то дхармы, которую Вы выделили в своём психическом опыте ?
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  10. 29.05.2008, 12:35 #10
    До
    До вне форума
    Основной участник Аватар для До
    Регистрация
    16.05.2002
    Традиция
    Mahāyāna
    Сообщений
    7,041
    Дхармо-частица, это так переводит на русский слово dharma (dhamma) В. П. Андросов. Тоесть это не только непереводное слово, но он его ещё и усовершенствовал добавив "частица". Вот что он пишет сам:
    В своих беседах с близкими последователями и учеными Будда использовал термин «дхарма» по меньшей мере в двух различных плоскостях. При описаниях структур психики человеческой особи (особы) и ее потока сознания Он рассматривал дхарму как мельчайшую и далее неделимую единицу анализа. По-русски, мне думается, лучше передавать её как «дхармо-частица», поскольку это специфическое буддийское толкование термина.

    Дхармы — это мгновенно вспыхивающе-гаснущие частицы, составляющие постоянно меняющийся поток (сантана) индивидуального сознания (читта), распределяемые по классам, группам (скандха) и действующие по определенным законам собственной природы, выведенным Буддой. Например, дхармами называются качества проявления психики (спокойствие, скромность, негневливость и ненависть, леность, бесстыдство), каждое из которых — это действующий в сознании класс мгновений; то же самое говорится о структурах психики (память, восприятие, ощущение) и т.д. Такой способ описания применялся Буддой не в метафизических или философских целях, а в сугубо практических— для помощи на Пути освобождения от страданий (духкха), от круга рождений (сансара) особи. Помощь эта состояла в том, чтобы научить последователей искоренять привязанность к таким стойким религиозным догмам, как идеи «вечности» (нитья) и «нетленной души» (атман), кои суть преграды на Пути освобождения.
    _________

    Я понимаю дхармы так: 1) сначала важно понимать, что Будда рассматривал психику, кармический процесс и путь с т.з. детерминизма - у всего есть причины, условия или факторы. 2) Такими факторами являются дхармы, как правило это синоним для определяющих факторов (самскары). Они реальны (истинны) и они играют направляющую роль в развитии сознания и бытия или пути существа.
    Тоесть дхармы, это элементы причинности, факторы психики с точки зрения буддийского пути. При этом они реальны и обнаружимы, а не придуманы, это то, что действительно есть, (как в физике - законы физики, кстати одно из значений слова дхарма - закон).

    Вы сами и выделяете.
    Я не имею понятия о дхармах.
    Каким образом я могу выделять то, о чём я не имею понятия ? Можно ли как-то научиться выделять дхармы ? Умеете ли Вы выделять дхармы в своём психическом опыте ? Если умеете, то можете ли Вы передать словами пример какой-то дхармы, которую Вы выделили в своём психическом опыте ?
    Вот аналогия с законами физики надеюсь прояснит для вас. Примеры дхарм: намерение, видимое, материальное, орган, ощущение, гнев и т.д.
    Вот более полный пример: http://www.acmuller.net/yogacara/out...armas-utf8.htm
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  11. 29.05.2008, 12:43 #11
    Семён Художник
    Семён Художник вне форума
    Участник
    Регистрация
    28.05.2008
    Традиция
    нет
    Сообщений
    113
    Цитата Сообщение от До Посмотреть сообщение
    При этом они реальны и обнаружимы, а не придуманы, это то что действительно есть, (как в физике - законы физики, кстати одно из значений слова дхарма - закон).
    Спасибо.

    Как в Вашем утверждении о том что "дхармы действительно есть" Вы понимаете слово "есть" ? Как отличить то что "есть", от того чего "нет" ?


    Цитата Сообщение от До Посмотреть сообщение
    Вот аналогия с законами физики надеюсь прояснит для вас. Примеры дхарм: намерение, видимое, материальное, орган, ощущение, гнев и т.д.
    Вот более полный пример: http://www.acmuller.net/yogacara/out...armas-utf8.htm
    Правильно ли я понял, что дхармы это то, что может быть описано теми или иными понятиями языка ? словами ? И с ходом развития или упрощения языка выделяемые нами дхармы будут видоизменяться ?
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  12. 29.05.2008, 12:55 #12
    До
    До вне форума
    Основной участник Аватар для До
    Регистрация
    16.05.2002
    Традиция
    Mahāyāna
    Сообщений
    7,041
    Цитата Сообщение от Семён Художник Посмотреть сообщение
    Как в Вашем утверждении о том что "дхармы действительно есть" Вы понимаете слово "есть" ? Как отличить то что "есть", от того чего "нет" ?
    Есть - феномены, которые действительно играют роль в детерминизме самсары или пути, оказывают влияние. Полезное знание без лишних сущностей. Критерии - научные.

    Цитата Сообщение от Семён Художник Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понял, что дхармы это то, что может быть описано теми или иными понятиями языка ? словами ? И с ходом развития или упрощения языка выделяемые нами дхармы будут видоизменяться ?
    Не правильно. Дхармы, это факторы, феномены, они определяются с точки зрения пути, а не вообще или просто так. Это смысловая категория, а не языковая. Это фактры психики, а не описания психики. Психика рассматривается с целью следования пути (к нирване), а не просто, чтоб описать.
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  13. 29.05.2008, 13:15 #13
    Семён Художник
    Семён Художник вне форума
    Участник
    Регистрация
    28.05.2008
    Традиция
    нет
    Сообщений
    113
    Цитата Сообщение от До Посмотреть сообщение
    самсары или пути
    Простите, но я не знаю что такое самсара или путь, если хотите, можете рассказать, но пока я не могу продолжить разговор или задать какой-то вопрос, потому что Вы в своём ответе говорите на непонятном мне языке и вводите много новых понятий, о которых я не имею представления.

    Я не знаю насколько корректно на форуме вести длительные диалоги.

    Простите.
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  14. 29.05.2008, 15:35 #14
    Сергей Муай
    Сергей Муай вне форума
    Участник Аватар для Сергей Муай
    Регистрация
    09.03.2008
    Традиция
    Тхеравада
    Сообщений
    414
    Цитата Сообщение от Семён Художник Посмотреть сообщение
    Простите, но я не знаю что такое самсара или путь, если хотите, можете рассказать, Я не знаю насколько корректно на форуме вести длительные диалоги.
    Семён, будет более корректно, если Вы потратите немного времени на ознакомление с основами буддизма. Литературы по теме для неофитов более чем достаточно даже в свободном сетевом доступе.
    Удачи!
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  15. 29.05.2008, 15:43 #15
    Семён Художник
    Семён Художник вне форума
    Участник
    Регистрация
    28.05.2008
    Традиция
    нет
    Сообщений
    113
    Да, я прекрасно понимаю что на форуме не получится изложить всю литературу, я уже читаю то, что мне посоветовали.

    Просто в ходе чтения возникают вопросы, которые основаны на том, что понятие дхармы не является для меня самоочевидным, само-собой разумеющимся.

    По всей видимости должно накопиться некоторое множество понятий, которые описывают данную предметную область.

    Это ведь как изучение иностранного языка, совсем непонятно что такое сепульки, пока ты не узнаешь что они живут в сепулькарии.

    Я читаю уже.
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  16. 29.05.2008, 16:19 #16
    До
    До вне форума
    Основной участник Аватар для До
    Регистрация
    16.05.2002
    Традиция
    Mahāyāna
    Сообщений
    7,041
    У Будона на 34 странице так:
    Раздел 1
    РАЗЛИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА ДХАРМА
    Слово дхарма имеет десять различных значений.
    Как говорит "Вьякхьяюкти": "Дхарма означает:

    1) элемент существования (вообще);
    2) путь;
    3) нирвану,
    4) нечувственный элемент,
    5) добродетель,
    6) жизнь,
    7) Учение,
    8) (качество) постоянного становления,
    9) религиозный обет,
    10) мирской закон".

    Соответственно:

    1) (В предложении) "Дхармы, из которых некоторые принадлежат феноменальному миру и некоторые являются постоянными ", дхарма означает элемент существования (вообще).
    2) (Сказано): "Истинное философское прозрение (самьяк-дришти) есть дхарма". Здесь слово дхарма означает Путь .
    3) В (предложении) "Я ищу прибежище в дхарме" значение, приложенное к слову дхарма, есть нирвана.
    4) В термине д х а р м а — база познания (дхарма-аятана) слово дхарма используется в смысле (нечувственного элемента), соответствующем воспринимающей способности интеллекта.
    5) Сказано: "Благородные дамы в присутствии королевы и юные принцы, поступайте по отношению друг к другу согласно дхарме". В таком контексте слово дхарма является синонимом добродетели.
    6) "Миряне привязаны к присутствующему, к мирской дхарме". Значение слова дхарма здесь — жизнь.
    7) (Будда сказал): "Дхармой является следующее — сутры и т.д."
    8) (Сказано): "Это тело наделено дхармой дряхлости". В этом предложении слово дхарма означает (качество) постоянного становления (измененным).
    9) В (словосочетании) "четыре дхармы монаха" слово дхарма используется в качестве религиозного обета.
    10) В (словосочетаниях) "дхарма страны", "дхарма племени (или касты)" значение слова дхарма — мирской закон, или обычай.

    Это основные (объекты), обозначаемые наименованием дхарма. Однако имеются (еще другие), не включенные в их число, так как в стихе
    Объект признается через (его) дхарму,
    А не через то, что не является дхармой
    слово дхарма имеет смысл качества, которое, по логике, образует объект вывода в утвердительном (дхарма) или отрицательном (не-дхарма) смысле.
    Раздел 2
    ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВА ДХАРМА
    Слово дхарма происходит от глагольного корня дхр, который означает держать (нести, утверждать, поддерживать, удерживать и т.д.).

    Соответственно:

    1) элементы существования (вообще) являются дхармами, будучи носителями (держателями) двучленной сущности:

    — особенной (свалакшана) . начиная с элемента материи, которая есть непроницаемость (рупана) и до элемента Всеведения — прямого восприятия всех элементов существования (в единый момент), и
    — всеобщей, такой как непостоянство — (сущность) всех (активных) элементов феноменального мира, феноменальной реальности — свойство всех элементов, находящихся под влиянием оскверняющих агентов, [такой как ] несубстанциональность — всех (отдельных) элементов вообще, и покой — каждого вида нирваны;

    2) (умственные явления), соответствующие интеллектуальной способности, являются дхармами, будучи носителями их особенной сущности, с одной стороны, и будучи воспринимаемыми интеллектом — с другой;

    3) жизнь есть дхарма, так как она поддерживает телеснос существование и единообразие вида;

    4) учение сутр и т.д., как говорит "Вьякхьякжти", (есть дхарма), так как оно является носителем истины и неоспоримого смысла;

    5) (качество) постоянного становления есть дхарма, так как является опорой постоянного возникновения;

    6) (религиозный обет) — то есть он держится лицом, которое совершает действия религиозного обряда;

    7) мирской закон (или обычай) — так как утверждает привычки страны или расы.

    [8), 9), 10) ] путь, нирвана и добродетель — все они являются дхармами, так как удерживают от (нравственного) падения.
    (Следует различать): 1) удержание от падения в плохие рождения и 2) удержание от падения в сансару.

    1) "Уданаварга" говорит:

    "В этом мире и вне его те, кто практикуют дхарму, спят спокойно".

    Здесь слово дхарма означает практику десяти добродетелей или (стадий) мистического поглощения (дхыша) и (четырех видов) созерцания, которая переносит в нематериальную сферу тех, кто обладает верой в закон воздаяния и придерживается правильной точки зрения относительно этого мира. Такая практика есть дхарма, так как она удерживает от падения в плохие рождения. Этот (вид дхармы) можно найти также в некоторых иноверческих системах.

    2) То, что сохраняет от падения в существование перерождений, есть нирвана, "высший идеал тех, кто нашел прибежище в Учении Будды и стал бесстрастным" , и путь, посредством которого она достигается, с его подготовительными стадиями

    Махаянская нирвана, Путь и Учение (являются) дхармами, удерживающими от падения в Малую Колесницу. Высокое знание относительности , любовь и великое сочувствие , и т.д., взятые вместе, предохраняют от падения в сансару и (эгоистическую, хинаянскую) нирвану . Особая этимология (санскритского термина) саддхарма — Высшее Учение — применяется к буддизму.

    Слово сат — высокий — может быть взято для обозначения Высшего Будды; Учение (дхарма), которому учит Он, есть саддхарма — Учение Высшего.

    Иначе сат может иметь смысл "того, что является наивысшим", Учение, так как является таковым, есть саддхарма — Высшее Учение.

    Третий способ — сат может обозначать добродетельную личность). Учение в качестве его заповедей должно соблюдаться такой личностью, как, например: четыре великих обета монаха
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  17. 29.05.2008, 16:25 #17
    Сергей Муай
    Сергей Муай вне форума
    Участник Аватар для Сергей Муай
    Регистрация
    09.03.2008
    Традиция
    Тхеравада
    Сообщений
    414
    Цитата Сообщение от Семён Художник Посмотреть сообщение
    По всей видимости должно накопиться некоторое множество понятий, которые описывают данную предметную область.
    Это ведь как изучение иностранного языка, совсем непонятно что такое сепульки, пока ты не узнаешь что они живут в сепулькарии.
    Ну, в общем, где-то так Еще для почитать рекомендую работы Геше Джампы Тинлея http://www.koob.ru/tinlet_geshe/

    Удачи!
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  18. 29.05.2008, 16:32 #18
    Семён Художник
    Семён Художник вне форума
    Участник
    Регистрация
    28.05.2008
    Традиция
    нет
    Сообщений
    113
    Всё, ребята, спасибо, я загружен, буду читать.

    Только вопрос: Вы выделяете дхармы в своём восприятии ? И как вы их выделяете ? Постоянно ли вы занимаетесь расчленением восприятия на дхармы ?
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  19. 29.05.2008, 16:36 #19
    Сергей Муай
    Сергей Муай вне форума
    Участник Аватар для Сергей Муай
    Регистрация
    09.03.2008
    Традиция
    Тхеравада
    Сообщений
    414
    Цитата Сообщение от Семён Художник Посмотреть сообщение
    Только вопрос: Вы выделяете дхармы в своём восприятии ? И как вы их выделяете ? Постоянно ли вы занимаетесь расчленением восприятия на дхармы ?
    Каюсь, не выделяю и не занимаюсь расчленением
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  20. 29.05.2008, 16:42 #20
    Семён Художник
    Семён Художник вне форума
    Участник
    Регистрация
    28.05.2008
    Традиция
    нет
    Сообщений
    113
    Цитата Сообщение от Сергей Муай Посмотреть сообщение
    Каюсь, не выделяю и не занимаюсь расчленением
    А как же Вы добиваетесь их угасания ?
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